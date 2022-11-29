Под Волгоградом 50-летний мужчина умер после драки в торговом павильоне

Полиция разобралась в обстоятельствах гибели жителя села Фото: Александр ПАНОВ

В одном из сел Ленинского района местный житель обнаружил дома мертвым своего 50-летнего отца. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники полиции выяснили обстоятельствах внезапной гибели мужчины. Стражи порядка установили, где находился погибший незадолго до смерти.

27 ноября сын привез родственника в больницу с травмой головы. Врачи констатировали, что она и стала причиной летального исхода. Ранее, 26 числа, мужчина выпивал. Он отправился в торговую точку за алкоголем, где стал участником конфликта с тремя молодыми людьми.

- Один из них мужчине не понравился, в связи с чем он нанес последнему удар кулаком по телу и замахнулся повторно. Желая предотвратить рукоприкладство, 28-летний приятель парня оттолкнул нападавшего, - рассказали в полиции.

Мужчина упал и ударился головой о бетон. Затем он добрался до дома, уснул, а проснувшись почувствовал себя плохо, после чего скончался. Сотрудники СКР по региону примут процессуальное решение.