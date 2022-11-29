Муниципалитетам Волгоградской области в 2023 году выделят 4,6 млрд рублей

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Андрей Бочаров провел совещание по вопросам развития муниципальных образований. Главной темой стало формирование бюджета Волгоградской области на 2023 год и плановый трехлетний период. Депутаты должны утвердить его на этой неделе. Пока же главный финансовый документ дорабатывают и вносят дополнительные поправки. На совещании у губернатора было отмечено, что муниципалитетам региона в следующем году выделят 4,6 млрд рублей, что значительно больше субсидии текущего года.

- Прямая поддержка муниципальных образований Волгоградской области для исполнения расходных обязательств в 2023 году увеличена на 1,6 млрд рублей по сравнению с 2022 годом, - отметил Андрей Бочаров.

По сообщениям властей, в бюджете региона учтут расходы на социальные обязательства и реализацию национальных и приоритетных проектов. Планируется увеличение областных субсидий в местные бюджеты.

- По итогам первого квартала и первого полугодия 2023 года вернемся к рассмотрению вопроса дополнительной поддержки муниципальных образований Волгоградской области на программы развития и решение неотложных задач, - добавил губернатор.

Напомним, при формировании бюджета региона на 2023 год и плановый трехлетний период за основу был взят консервативный подход. Главный финансовый документ стал главной темой и на оперативном совещании в администрации области, которое прошло накануне.