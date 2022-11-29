С волгоградцев, задолжавших за капитальный ремонт, взыскали 296 млн рублей

Фото: Фонд капремонта

В этом году этот показатель будет не меньшим. Начиная с января 2022 года подано порядка 12,5 тысяч исковых заявлений на общую сумму 296 млн рублей.

- Суды становятся на нашу сторону, так как обязанность уплаты взносов на капремонт установлена законом, - говорит заместитель директора УНО «Региональный фонд капремонта» Татьяна Ускова. – Все эти дела решаются в приказном порядке без вызова сторон. Граждане уже по итогу получают судебное решение, по которому обязаны оплатить долг.

Если собственник не делает это в добровольном порядке, к делу подключаются приставы. В настоящий момент регоператор подает в суд на злостных неплательщиков, кто накопил долг в двадцать и более тысяч рублей. Но фактически вправе обратиться с иском, если просрочка составила более 2 месяцев.

Среди должников есть те, кто стал таковым из-за невнимательности или незнания законов. К примеру, при покупке квартиры прежний владелец накопил долг и не погасил его к моменту сделки. По закону этот долг переходит к новому собственнику и уже с него фонд капремонта будет требовать его погашения.

- Чтобы избежать таких ситуаций, не забывайте к выписке об отсутствии долгов за коммунальные услуги проверять выписку по состоянию счета на капремонт, - говорит Татьяна Ускова.

Регоператор обращает внимание волгоградцев на необходимость оплачивать взносы на капремонт вовремя, не допуская просрочек. В случае имеющегося долга не пускать ситуацию на самотек, а обращаться в фонд самостоятельно. Ответственным собственникам здесь всегда идут навстречу: будет составлен договор о реструктуризации долга и годовой график его погашения.

В фонде капремонта отмечают, что если не будет долгов, то еще больше возрастных домов в Волгоградской области станут комфортными и красивыми.