Волгоградка ударила любимого ножом из-за разногласий по поводу воспитания детей

Мужчину госпитализировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

26-летняя жительница Кировского района Волгограда стала фигуранткой уголовного дела после нападения с ножом на 27-летнего сожителя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городского УМВД, конфликт между парой произошел из-за разногласий по поводу методов воспитания детей. Вечером 28 ноября возлюбленные выпивали и обсуждали семейные дела. Мужчина стал объяснять свою точку зрения, как нужно воспитывать несовершеннолетних. Матери это не понравилось. Она схватила нож и пырнула в живот.

Пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города в тяжелом состоянии. Он рассказали врачам, а затем и полицейским, что случилось.

- В отношении подозреваемой следователем возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - уточнили в полиции.

Волгоградке грозит 10 лет тюрьмы.