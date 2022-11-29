В Волгограде поймали на взятке замначальника вагонного участка

Взятку мужчине перевели на карту. Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгограде следователи возбудили уголовное дело на исполняющего обязанности замначальника по эксплуатации вагонного участка. Мужчину подозревают в получении 20 тысяч рублей взятки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

По версии следствия, в июне 2022 года замначальника вагонного участка получил взятку от предпринимателя. 20 тысяч рублей ему перевели на карту. За эти деньги мужчина принял санобработку источников питьевой воды в пассажирских поездах, хотя на самом деле бизнесмен работу не сделал. Свою вину начальник признал и даже раскаялся.