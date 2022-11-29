Региональный оператор по обращению с ТКО выявляет предпринимателей, которые незаконно избавляются от коммунальных отходов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» выявляет юридических лиц, намеренно уклоняющихся от заключения договора на вывоз ТКО. Всего инспекторской службой регоператора было обследовано с начала года более 12 тысяч объектов недвижимости по всей Волгоградской области. Оказалось, что 1400 юридических лица продолжают уклоняться от заключения договора или, получив договор и разъяснения по нему, игнорируют оплату фактически уже предоставленной услуги. Еще по 1500 объектам указана некорректная информация, позволяющая производить уменьшенную оплату за коммунальную услугу.

При этом такие организации вывозят свои коммунальные отходы в неизвестном направлении или на ближайшую контейнерную площадку для населения, то есть избавляются от своих отходов нелегально, а значит, нарушают законодательство. Особо отметим, что если предприниматели пользуются услугами иных компаний-перевозчиков, то это также является прямым нарушением федерального природоохранного законодательства и может повлечь судебные разбирательства, административные штрафы до 250 тыс. рублей и даже приостановку деятельности предприятия. С 1 января 2019 года только компания «Ситиматик-Волгоград» имеет право вывозить ТКО на законных основаниях.

В ходе проверок выявленным нарушителям вручаются уведомления о необходимости оформления письменного договора с регоператором, если реакции не следует, они получат уже исковые заявления. В итоге им придется оформить договор с региональным оператором и еще заплатить неустойку за предыдущие периоды оказания услуги, начиная с 1 января 2019 года.

Регоператором уже инициировано привлечение к административной ответственности несколько юридических лиц.

Напомним, для юридических лиц созданы максимально удобные условия для заключения договора на услугу по обращению с ТКО. На официальном сайте регоператора «Ситиматик-Волгоград» во вкладке «Для юридических лиц» размещен весь перечень необходимых для этого документов и обеспечена возможность их направления в дистанционном формате. Кроме того, инспекторы регоператора могут сами выехать на предприятие и собрать нужную информацию.

По всем возникающим вопросам можно обратиться к специалистам регионального оператора по телефонам контакт-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 ежедневно с 8.00 до 20.00. Также информацию предоставят в справочной службе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по номеру (8442) 32-50-50.