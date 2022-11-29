В центре Волгограда на Аллее Героев начали укладку плитки и газона

В центре Волгограда на Аллее Героев начали укладку тротуаров и газона Фото: Геннадий БИСЕНОВ

29 ноября на Аллее Героев в центре Волгограда кипит работа: рабочие укладывают тротуары и газон. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, старую плитку пришлось заменить из-за нарушений – подрядчик использовал песчаное основание, из-за чего спустя годы покрытие «пошло волнами». Чтобы избежать таких проблем в будущем, специалисты сделали бетонную подушку с армирующим каркасом, поверх которой нанесли песчано-щебеночную смесь.

- По проекту покрытие центральной части Аллеи Героев выполнят из гранитной плитки, а на второстепенных участках - из бетонной брусчатки. Общая площадь обновленного тротуара - 13 тысяч квадратов, - уточнили в городской администрации.

Добавим, что несмотря на морозы, рабочие укладывают газон и оборудуют поливочную систему. Также в рамках проекта тут появятся точные копии лавочек, фонарей и урн советских времен.