В Волгограде огласили приговор водителю «КамАЗа», сбившему насмерть ребенка и бабушку

Приговор не вступил в законную силу Фото: Алексей ФОКИН

Суд в Волгограде вынес приговор мужчине, который в марте за рулем «КамАЗа» насмерть сбил ребенка и его бабушку. Водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, 24 марта мужчина не убедился в безопасности движения на перекрестке улицы Фадеева и проспекта Героев Сталинграда в Красноармейском районе. Грузовик выехал на красный свет и сбил переходящих дорогу 4-летнего мальчика и его 68-летнюю бабушку.

Ребенок скончался на месте происшествия, пенсионерка - через несколько дней в больнице. Водитель «КамАЗа» полностью признал вину.

- С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - отметили в прокуратуре.

Также мужчине запрещено управлять автомобилями в течение двух лет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.