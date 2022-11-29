4 проекта благоустройства из Волгоградской области прошли техническую экспертизу Минстроя РФ

В Камышине продолжают благоустраивать набережную. Фото: АВО

Заявки четырех городов Волгоградской области - Камышина, Фролово, Суровикино и Новоаннинского - прошли техническую экспертизу Минстроя РФ для участия в дополнительном конкурсе благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда». Теперь дизайн-проекты городов-претендентов рассмотрят на квалификационной экспертизе и определят победителей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в регионального комитете ЖКХ.

Вскоре каждому участвующему в VII всероссийском конкурсе проекту присвоят баллы за качество планировочных, архитектурных решений и прочие критерии. По итогам выберут победителей в каждой из номинаций.

Камышин с парком Текстильщиков претендует на победу в числе городов с населением от 100 до 200 тысяч человек. Парк Железнодорожный во Фролово – среди малых городов с населением до 50 тысяч человек. А Суровикино с парком «Чирок» и площадь Ленина в Новоаннинском – среди городов с населением до 20 тысяч. Итоги конкурса подведут до 26 декабря 2022 года. Гранты от 60 до 100 миллионов рублей получат 80 городов.