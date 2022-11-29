В Волгограде четвертые сутки ищут бесследно пропавшего мужчину 43 лет

Фото: Лиза Алерт.

Жителей Волгограда просят оказать помощь в поиске 43-летнего Дениса Сержантова. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина пропал 25 ноября. Вот уже четвертые сутки он не выходит на связь и не возвращается домой. Родные обратились в правоохранительные органы. Находиться пропавший может в любом районе города-героя.

Телосложение у Дениса обычное, его рост около 180 сантиметров, седые волосы и карие глаза. Он был одет в черные джинсы, куртку в черно-белые пятна, темный свитер на молнии и серые кроссовки.

Информацию о возможном местонахождении мужчины необходимо сообщить: 112 (экстренные службы) или 8-800-700-54-52 (Лиза Алерт).