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НовостиОбщество29 ноября 2022 6:34

Свадебный бум произошел в Волгоградской области в первый месяц частичной мобилизации

В сентябре было заключено более 2000 браков
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Число зарегистрированных браков увеличилось в Волгоградской области

Число зарегистрированных браков увеличилось в Волгоградской области

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В сентябре 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация, в Волгоградской области резко выросло число заключенных браков. За месяц в регионе появилось 2 253 новые ячейки общества. По сравнению с сентябрем 2021 года, число зарегистрированных браков увеличилось на 40,1%. Об этом сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

Всего с января по сентябрь в Волгоградской области был заключен 10 381 брак – это на 4,7% больше, чем за аналогичный период времени прошлого года. В 2022-м чаще всего свадьбы играли в Урюпинске, где коэффициент брачности (на 1000 человек населения) составляет 7,6%. На втором месте по этому показателю Котовский район – 7,5%, на третьем – Городищенский – 7%

Напомним, после объявления частичной мобилизации 21 сентября, призванные из запаса мужчина стали в срочном порядке оформлять браки со своими возлюбленными. Для военнослужащих действует ускоренный порядок регистрации в ЗАГСах.