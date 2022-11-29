Свадебный бум произошел в Волгоградской области в первый месяц частичной мобилизации

Число зарегистрированных браков увеличилось в Волгоградской области Фото: Екатерина СИМОХИНА

В сентябре 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация, в Волгоградской области резко выросло число заключенных браков. За месяц в регионе появилось 2 253 новые ячейки общества. По сравнению с сентябрем 2021 года, число зарегистрированных браков увеличилось на 40,1%. Об этом сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

Всего с января по сентябрь в Волгоградской области был заключен 10 381 брак – это на 4,7% больше, чем за аналогичный период времени прошлого года. В 2022-м чаще всего свадьбы играли в Урюпинске, где коэффициент брачности (на 1000 человек населения) составляет 7,6%. На втором месте по этому показателю Котовский район – 7,5%, на третьем – Городищенский – 7%

Напомним, после объявления частичной мобилизации 21 сентября, призванные из запаса мужчина стали в срочном порядке оформлять браки со своими возлюбленными. Для военнослужащих действует ускоренный порядок регистрации в ЗАГСах.