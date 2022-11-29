В Волгоградской области приставы спасли бездомную беременную собаку

Фото: Пресс-служба УФССП по Волгоградской области

На минувшей неделе судебные приставы Камышина спасли от верной смерти бездомную беременную собаку. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, животное нашли на крыльце районного отделения. Собака нуждалась в помощи – она вот-вот собиралась ощениться. По словам сотрудников, она жалобно скулила и словно просила не бросать ее в беде.

Судебные приставы организовали место: постелили ветошь и принесли воду с едой. Параллельно работники ведомства связались с ветеринарами. Врачи клиники согласились принять новую подопечную. Госслужащие собрали деньги на содержание собаки и ее шести кутят, которые вскоре благополучно появились на свет.

Собирались искать дом всему семейству, но владелица ветклиники поспешила порадовать спасителей – собаку и щенят она забирает к себе.

- Мы просто не могли пройти мимо и оставить в беде эту собаку, - говорит судебный пристав-исполнитель Наталья Водолажская. - Переживали за нее всем отделением и очень рады, что все закончилось хорошо!