Яндекс Такси вернули к заказам волгоградца

Служба поддержки оперативно провела разбор конфликтной ситуации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Таксист из Волгограда попал в конфликтную ситуацию из-за клиентки, которая забыла в салоне его машины открытую бутылку пива. Диалог водителя и пассажирки попал в социальные сети. Конфликт произошел 22 ноября после того, как мужчина высадил пассажирку и уехал на Хользунова в Краснооктябрьский район города-героя.

Из разговора понятно, что забывчивая волгоградка позвонила таксисту поздним вечером и стала требовать либо привезти спиртное обратно, либо оплатить его стоимость. Мужчина терпеливо объяснил, что она вправе забрать бутылку, но приехать должна сама, так как у него другой заказ. Спустя время водителю позвонили из службы такси и попросили передать алкоголь в полицию, чтобы не нарушить закон.

Во время разбирательства из-за жалоб пассажирки водитель не мог получать новые заказы, но служба поддержки оперативно провела разбор конфликтной ситуации, по окончании разбора водителю в тот же день вернулся доступ к сервису и возможность выполнять заказы.