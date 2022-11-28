В Волгограде электричество 29 ноября отключат в трех районах

Во вторник в Волгограде частично обесточат 3 района Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде под плановое отключение электричества во вторник попадут 3 района. Они будут обесточены частично из-за плановых ремонтных и профилактических работ. Волгоградцы, чьи адреса оказались в списке отключений, будут сидеть без света в течение 8-10 часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно 29 ноября не будет в Тракторозаводском, Ворошиловском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе коммунальные неудобства возникнут с 9.00 до 17.00 у жителей ул. Александрова, 163-219, 210-250, ул. Левитана, 215-223, 227, 250, ул. Платиновой, 2, 7, 9, ул. Североосетинской, 1, 3, 4, 6, 8, ул. Алюминиевой, 21,

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 обесточат пер. Рыбинский, 1-21, 2-14, 2а, 7а, 17а, 18-22, 22а, пер. Ленкоранский, 1-15, 2-14, 3а, 5а, 7а, 10а, 14а, пер. Ченстоховский, 2а, ул. Елисеева 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а, ул. Чембарскую, 59-69, 57д, 61а, 18а, 18-26, пер. Чембарский, 52, ул. Череповецкую, 50, 52, 52а, 60, ул. Новоузенскую, 52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а. С 8.00 до 17.00 электроснабжения не будет на ул. Рублева, ул. Сходненской, ул. Спокойной, ул. Тирольской, ул. Купавинской, ул. Рублева, ул. Тарханской, ул. Вишневского, ул. Калиновской, ул. Куприна, ул. П. Ангелиной.

В Кировском районе электричество отключат с 9.00 до 17.00 на ул. Мингечаурской, 1а-37, 2а-24а, ул. Усть-Каменогорской, 1а-31а, 2-23 ул. Абганеровской, 96, ул. Майской, 57-61. С 8.00 до 18.00 без света останется 5-этажка в пер. Тепличном, 308.