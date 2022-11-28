В Волгограде временно закроют железнодорожный переезд у поселка Водстрой

Переезд закроют с 3 по 5 декабря. Фото: АВО

В Волгограде строят многоуровневую транспортную развязку над железнодорожным переездом на Третьей продольной в районе поселка Водстрой. На время работ на железнодорожных путях с 3 по 5 декабря 2022 года переезд закроют для движения автотранспорта, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомдортрансе.

- Движение через переезд закроют с 00:00 часов 3 декабря по 00:00 часов 5 декабря 2022 года, - рассказали в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Волгоградские автомобилисты смогут объехать закрытый ж/д переезд по улице Костюченко с выездом по улице Шурухина на автомобильную дорогу Р-228.

Напомним, более трех километров Третьей продольной расширяют до четырех полос и строят многоуровневую развязку, чтобы ликвидировать вечные пробки на въезде в Волгоград с саратовской трассы. Обновленный участок магистрали оборудуют разделительной полосой и сделают освещенным. Пока подрядчик устраивает фундаменты опор путепровода и земляное полотно по основному ходу трассы.