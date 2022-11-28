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НовостиОбщество28 ноября 2022 13:07

В Волгограде охотник через суд добился вознаграждения за отстрел волка и 46 шакалов

Мужчине пришлось обратиться в прокуратуру
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд принял решение в пользу охотника.

Суд принял решение в пользу охотника.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Охотнику из Волгограда пришлось обратиться с жалобой на облкомприроды в прокуратуру, чтобы получить вознаграждение за отстрел 1 волка и 46 шакалов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, согласно законодательству мужчине полагались выплаты в размере 143 тысяч рублей. однако региональный комитет отказывал инвалиду 2 группы в положенных деньгах за помощь в регулировании численности диких животных.

- В период с августа по октябрь 2020 заявителем добыто 46 особей шакала и 1 особь волка, в связи с чем ему полагалось денежное вознаграждение в размере 143 тысяч рублей, которое мужчине не выплачивалось, - уточнили в прокуратуре.

Ведомство обратилось в Центральный райсуд. Служитель Фемиды поддержал позицию прокурора, инвалиду перечислили положенное вознаграждение.