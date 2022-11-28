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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 13:01

Под Волгоградом мужчина получил удары ножом от своей сожительницы

Женщина пыталась доказать, что на возлюбленного напали на улице
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Женщина рассказала медикам скорой помощи, что на ее сожителя напали на улице

Женщина рассказала медикам скорой помощи, что на ее сожителя напали на улице

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Центральную районную больницу Новоаннинска 26 ноября попал 41-летний местный житель. У него были ножевые ранения грудной клетки и поясницы. Медики сообщили об этом полицейским, которые выяснили, что перед тем, как попасть на больничную койку, мужчина со своей 38-летней сожительницей устроил застолье. Во время употребления алкогольных напитков у них произошла ссора на бытовой почве с обоюдными оскорблениями. Женщина разозлилась и, воспользовавшись тем, что ее сожитель повернулся спиной, ударила его кухонным ножом в поясничный и грудной отдел. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Женщина вызвала скорую помощь, она рассказала медикам, что на ее сожителя напали на улице. Когда к ней приехали полицейские, созналась, что сама ударила ножом возлюбленного. У женщины забрали 4 кухонных ножа.

- В настоящее время устанавливается тяжесть причиненных телесных повреждений. После получения результатов судебно-медицинской экспертизы, сотрудниками Отдела МВД России по Новоаннинскому району будет решен вопрос об окончательной квалификации данного деяния подозреваемой в соответствии с действующим уголовным законодательством и возбуждено уголовное дело, - отметили в региональном Главке МВД.