Под Волгоградом мужчина получил удары ножом от своей сожительницы

Женщина рассказала медикам скорой помощи, что на ее сожителя напали на улице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Центральную районную больницу Новоаннинска 26 ноября попал 41-летний местный житель. У него были ножевые ранения грудной клетки и поясницы. Медики сообщили об этом полицейским, которые выяснили, что перед тем, как попасть на больничную койку, мужчина со своей 38-летней сожительницей устроил застолье. Во время употребления алкогольных напитков у них произошла ссора на бытовой почве с обоюдными оскорблениями. Женщина разозлилась и, воспользовавшись тем, что ее сожитель повернулся спиной, ударила его кухонным ножом в поясничный и грудной отдел. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Женщина вызвала скорую помощь, она рассказала медикам, что на ее сожителя напали на улице. Когда к ней приехали полицейские, созналась, что сама ударила ножом возлюбленного. У женщины забрали 4 кухонных ножа.

- В настоящее время устанавливается тяжесть причиненных телесных повреждений. После получения результатов судебно-медицинской экспертизы, сотрудниками Отдела МВД России по Новоаннинскому району будет решен вопрос об окончательной квалификации данного деяния подозреваемой в соответствии с действующим уголовным законодательством и возбуждено уголовное дело, - отметили в региональном Главке МВД.