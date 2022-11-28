В Волгограде суд расторг липовый договор аренды, заключенный бывшим вице-мэром Сидоренко

Так выглядел работающий на бумаге торговый центр. Фото: Прокуратура ВО

В Волгограде прокуратура через суд добилась признания недействительным договора аренды 1,5 гектара земли, заключенный без конкурентных процедур. Участок выделили под торговый центр, который построили только на бумаге, при этом бывший вице-мэр Владимир Сидоренко подписал разрешение на ввод здания в эксплуатацию, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

По данным ведомства, департамент муниципального имущества в апреле 2020-го отдал в аренду на 49 лет участок земли под торговый центр. Сделка прошла без конкурентных процедур, так как фирма зарегистрировала право собственности на торговый комплекс площадью 15 тысяч кв.м. Основанием стало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, которое выдал экс-заместитель главы Волгограда Владимир Сидоренко. Но ТЦ так и не построили.

Суд производство по делу Сидоренко прекратил по истечению срока давности. После чиновника уволили. Теперь прокуратура через суд добилась признания права собственности на объект недвижимости отсутствующим, а договора аренды - недействительным. Решение еще не вступило в силу.