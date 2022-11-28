На площадке музея регионального оператора по обращению с ТКО впервые состоялся экоквиз для школьников

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

На площадке корпоративного музея регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» впервые состоялся экоквиз для школьников. В нем приняли участие ученики 8 класса филиала средней школы № 129 поселка Горный Советского района областного центра. Сегодняшняя командная викторина в музее прошла по итогам недавно проведенной регоператором серии экоуроков в данной школе на тему «Система обращения с отходами в Волгоградской области и раздельное накопление отходов». Игра позволила ребятам закрепить полученные ранее знания.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Интеллектуальная викторина состояла из пяти туров по семь вопросов на такие темы как: «Разминка для мозгов», «ВМР», «Экология родного края», «Переработка» и «Блиц». Три команды успешно справились почти со всеми заданиями, особенно отрадно, что школьники хорошо усвоили правила раздельного накопления отходов и правила их подготовки к сдаче на дальнейшую переработку. Участники команды-победителя «Волгарята» получила в подарок сувенирную продукцию с символикой экопункта «Вторматик». По окончанию игры для ребят была проведена экскурсия по музею регоператора.

Отметим, что экспозиция центра экопросвещения доступна для самостоятельного ознакомления посетителями офиса компании «Ситиматик-Волгоград» по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая 40, третий этаж.

Методические материалы для проведения экоквиза являются собственной разработкой регионального оператора и проводится в рамках образовательной программы для подрастающего поколения «Школа экономики замкнутого цикла «Зеленый круг»». Заявку на проведение эколого-просветительских мероприятий можно оставить на сайте компании «Ситиматик-Волгоград».