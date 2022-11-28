Сельчане из Волгоградской области пожаловались в Генеральную прокуратуру РФ на отсутствие аптек

В трех станицах были закрыты аптеки Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители сел Кумылженского района Волгоградской области пожаловались в Генеральную прокуратуру РФ на отсутствие аптек. По поручению генпрокурора Игоря Краснова Главное управление Генеральной прокуратуры по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам была проведена проверка. По ее итогам было выяснено, что в станицах Кумылженской, Скуришенской и Глазуновской с декабря 2021 года закрылись все аптечные пункты. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Генеральной прокуратуре РФ, более 1500 жителей остались без возможности купить лекарства.

- Уполномоченными органами меры по организации лекарственного обеспечения не принимались, - отметили в ведомстве.

Комитету здравоохранения Волгоградской области внесли представление. Чиновники восстановили работу аптеки в фельдшерско-акушерском пункте, для которой были закуплены лекарства. Каждую неделю по домам жителя совершается обход, чтобы узнать, какие препараты им требуются. Также в одной из станиц района в июне 2022 года была оформлена лицензия для осуществления фармацевтической деятельности и была открыта аптека.