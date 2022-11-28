Трассы в Волгоградской области обрабатывают от гололеда

Дороги обрабатывают от гололеда и чистят от снега. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В минувшие сутки на дорогах Волгоградской области задействовали 45 машин для обработки трасс от гололеда. Снег и гололедно-изморозевые явления зафиксировали в Михайловке, а также в 10 районах области - Алексеевском, Даниловском, Иловлинском, Кумылженском, Нехаевском, Новониколаевском, Ольховском, Серафимовичском, Урюпинском и Фроловском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомдортрансе.

На дорогах в этих районах работали комбинированные дорожные машины и погрузчики. За сутки на дорожники отсыпали около 700 тонн противогололедной смеси и обеспечили проезд транспорта. Мониторинг ведут в круглосуточном режиме, чтобы оперативно отреагировать на изменение погоды. В случае осложнения обстановки на региональные дороги готовы выйти 522 единицы техники, на федеральные - еще 224 спецмашины.