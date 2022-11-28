В центре Волгограда завершился ремонт трамвайного переезда

На трамвайном переезде уложили новый асфальт Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Волгограда на улице 7-й Гвардейской завершился ремонт пересечения трамвайных путей с автомобильной дорогой. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, вместо изношенных и деформированных металлических плит уложен новый асфальт.

Во время работ движение для машин на перекрестке улицы 7-й Гвардейской и проспекта Ленина не перекрывалось. Для проезда были открыты две из четырех полос. Рабочие демонтировали старые плиты, укрепили основание, заменили путевые тяги. Было уложено около 100 квадратных метров нового асфальта вровень с рельсами. В мэрии отмечают, что теперь водители смогут плавно переезжать через трамвайные пути.