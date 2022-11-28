В Волжском согласовали передачу в концессию объектов наружного освещения

Объекты наружного освещения в Волжском отдали в концессию. Фото: Архив "КП".

В Волжском впервые в его истории перейдут к форме частно-муниципального партнерства. В городе Волгоградской области согласовали передачу в концессию объектов наружного освещения. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление Волжской городской думы. При этом решение гордумой было принято путем опроса депутатов без обсуждения. В концессию наружное освещение города-спутника забирает ООО «Светосервис-Волгоград», компания входит в состав МСК «БЛ ГРУПП». Срок действия концессионного соглашения составит 15 лет.

Переход на частно-муниципальное партнерство обсуждалось в середине ноября на заседании постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству думы Волжского. Было отмечено, что инвестор за несколько лет построит 2 043 установки наружного освещения, 2 483 светодиодных светильников, 72 км сетей, 63 шкафа управления. В рамках контракта планируется заменить 13 715 единиц устаревшего осветительного оборудования, 215 единиц оборудования системы управления, 30,5 км электрических сетей. Власти города-спутника заявили на заседании, что собственными силами мэрия не может потянуть необходимые вложения в модернизацию наружного освещения.

- Общий объем инвестиций на создание и реконструкцию объектов, предусмотренный программой модернизации, составит не менее 900 млн рублей (с НДС) в ценах базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, - отметили в Волжской городской думе.

Напомним, в 2018 году администрация Волгограда подписала концессионный договор с ООО «Светосервис- Волгоград» на реконструкцию сетей наружного освещения и строительство новых линий.