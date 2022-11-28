В Волгоградской области трогательную встречу вернувшихся с СВО военных сняли на видео

В Волгоградской области семьи встретили вернувшихся с СВО военных

Накануне, 27 ноября, в поселке Максима Горького возле военной части в Советском районе Волгограда встретили вернувшихся с зоны проведения специальной военной операции на Украине военных. Несколько сотен бойцов приехали домой на отпуск, затем они снова отправятся защищать Донбасс. Трогательное видео в своем телеграм-канале опубликовал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Контрактников встречали под звуки маршей в исполнении военного оркестра. Родные и друзья принесли флаги в поддержку СВО и шарики. Военнослужащие, которые с 24 февраля уехали из Волгоградской области для участия в СВО, впервые вернулись к семьям, обняли детей, жен, матерей.