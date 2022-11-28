В Волгоградской области продается спортивно-оздоровительная база отдыха «РЕПИНО»

Фото: предоставлено базой отдыха «РЕПИНО»

Продается спортивно-оздоровительная база отдыха «РЕПИНО» через процедуру торгов. Электронный аукцион состоится 20.12.2022 в 10-00. Прием заявок с 17.10.2022 по 14.12.2022. В состав турбазы входит недвижимое имущество: Административное здание; Здание хозяйственного блока; Здание летней кухни; 2-х и 3-х комнатные летние домики в количестве 12 шт. и движимое имущество в количестве 55 шт. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 13 Га, кадастровый номер: 34:28:120015:21, по адресу: Среднеахтубинский район, примерно 700 м. от х. Репино на юго-запад. Земельный участок в аренде сроком на 49 лет. Начальная цена - 19 700 000,00 руб.

Фото: предоставлено базой отдыха «РЕПИНО»

Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке по адресу www.lot-online.ru.

По вопросам обращаться по телефону 89272081534 или по электронной почте: pf@auction-house.ru

Фото: предоставлено базой отдыха «РЕПИНО»

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