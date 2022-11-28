Полиция Волгограда ищет жертв представлявшейся соцработником аферистки

Аферистку задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда задержала 44-летнюю женщину, которую подозревают в мошенничестве. Аферистка под видом соцработника попадала в квартиры пенсионеров и воровала деньги. Стражи порядка нашли 8 потерпевших, лишившихся 300 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пострадавших от действий злоумышленницы просят обратиться в полицию.

Волгоградка призналась, что пожилые люди доверчиво впускали ее домой, когда та представлялась сотрудником социальных служб. Обычно женщина якобы приносила социальные выплаты или компенсации.

- Она передавала им банкноты «Банка приколов», получая сдачу настоящими купюрами. В ряде случаев, злоумышленница, видела, где пенсионеры хранят сбережения, отвлекала их внимание и похищала деньги, - уточнили в полиции.

На женщину завели уголовное дело. Кстати, в 2022 году она была осуждена за аналогичные преступления.

Потерпевшие могут сообщить информацию по телефону: (8442) 93-01-11.