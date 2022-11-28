Под Волгоградом мужчина зарезал соседа, который решил припугнуть его сувенирным мечом

Следователи ходатайствуют о заключении под стражу. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Калаче-на-Дону следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве. Волгоградец нанес 9 ударов ножом соседу, который во время пьяной ссоры решил припугнуть его сувенирным мечом, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, в субботу, 26 ноября, трое соседей 30, 46 и 54 лет решили вместе выпить. Собрались дома у одного из них на улице Центральной в СНТ «Дон». В какой-то момент 46-летний гость решил, что пора закругляться, собутыльники обиделись. Завязалась ссора. Но мужчина все же ушел, а потом вернулся. Да не один, а с сувенирным мечом.

30-летний и 54-летний мужчины быстро обезоружили и избили соседа. После 30-летний подозреваемый взял кухонный нож и более 9 раз вонзил его в шею и спину потерпевшего. Раны стали смертельными.