Бюджет Волгоградской области в следующем году будет консервативным

Фото: Администрация Волгоградской области

Новая неделя в администрации региона началась с оперативного совещания, которое провел губернатор Андрей Бочаров. Главной темой стало завершение формирование бюджета Волгоградской области на 2023 год и плановый 3-летний период.

- В полном объеме предусмотрены средства на выполнение социальных обязательств, реализацию задач развития и другие расходные обязательства Волгоградской области в объеме 160 миллиардов рублей, - отметил Андрей Бочаров.

Бюджет региона формируется, учитывая прогнозы общей макроэкономической ситуации, нестабильность на сырьевых, товарных, валютных и других мировых рынках, санкции в отношении России. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации области, при формировании бюджета области за основу взят консервативный подход. Кроме того, учитывались расходы на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве.

- На текущей неделе утвердить бюджет Волгоградской области, предусмотрев возможности его корректировки в соответствии с актуальными задачами дальнейшего социально-экономического развития региона, - поставил задачу губернатор.