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НовостиОбщество28 ноября 2022 8:06

УФАС раскрыла картельный сговор на 2,5 млрд при капремонте цирков в Волгограде и Твери

На фирмы могут завести уголовные дела
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградский цирк закрыт на реконструкцию.

Волгоградский цирк закрыт на реконструкцию.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

УФАС раскрыла картельный сговор при реконструкции цирков в Волгограде и Твери на 2,5 млрд рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе антимонопольного ведомства, в нарушении законодательства подозревают ООО «Наследие» и ООО «Наследие-Реновация». На торгах эти фирмы действовали в интересах друг друга, чтобы поддержать высокие цены двух контрактов.

- В частности, они сознательно отказались от конкурентной борьбы, а также осуществляли совместную подготовку к торгам с использованием единой инфраструктуры. Это привело к ограничению конкуренции на торгах, - уточнили в УФАС.

Организациям грозят крупные штрафы. Также материалы проверки передали в правоохранительные органы. За нарушение закона фирмам грозят уголовные дела по нескольким статьям.

Напомним, Волгоградский цирк отремонтируют в ближайшие три года, сумма контракта – 1,1 млрд рублей.