Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 ноября 2022 7:39

В Волжском у высотки обнаружено тело 17-летнего парня

Молодой человек погиб в результате падения
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Приехавшие медики констатировали смерть.

Приехавшие медики констатировали смерть.

Фото: из личного архива Виктора Фролова.

Трагедия произошла накануне, 27 ноября, на проспекте Ленина в Волжском. Ночью на крыше магазина, который располагается на первом этаже девятиэтажного дома №97, очевидцы обнаружили тело 17-летнего парня. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, молодой человек скончался на месте происшествия в результате падения с высоты.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, а сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смертельного инцидента.