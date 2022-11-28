В Волжском у высотки обнаружено тело 17-летнего парня

Приехавшие медики констатировали смерть. Фото: из личного архива Виктора Фролова.

Трагедия произошла накануне, 27 ноября, на проспекте Ленина в Волжском. Ночью на крыше магазина, который располагается на первом этаже девятиэтажного дома №97, очевидцы обнаружили тело 17-летнего парня. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, молодой человек скончался на месте происшествия в результате падения с высоты.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, а сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смертельного инцидента.