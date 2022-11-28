До конца ноября в Волгоградской области ожидается мороз -12 градусов

В Волгограде и области усиливаются морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области усиливаются холода. До конца ноября погода преподнесет сильные морозы, ночью температура воздуха опустится до -12 градусов.

Снег в Волгограде пойдет уже в декабре, хотя утром и днем в понедельник по области местами ожидаются небольшие зимние осадки. В ночь на 29 ноября в районах прогнозируется -5...-10º, днем во вторник -2...-7º. В областном центре ночью -5...-7º; днем -2...-4º, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

А последняя ночь ноября станет еще холоднее. По области ожидается мороз -7...-12º, будет отрицательной температура и днем -1...-6º. В Волгограде в ночь на 30 ноября -7...-9º, в дневные часы -2...-4º. До конца ноября в Волгоградской области будет дуть восточный, северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с.