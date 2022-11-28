88 тысяч жителей Волгоградской области прошли обследования на рак за 2022 год

ЦАОПы в этом году посетили 88 тысяч волгоградцев Фото: Эдуард Пальгунов

В Центрах амбулаторной онкологической помощи в 2022 году обследование прошли 88 тысяч жителей Волгоградской области. Почти такое же число пациентов посетили ЦАОПы с 2019 по 2021 год. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, в этом году у 62% волгоградцев с выявленной онкологией заболевание диагностировали на ранних стадиях.

Наибольшее число пациентов посетили ЦАОПы при центральной больнице Камышина и при поликлиниках №28 и 1 Волгограда. В Центрах в этом году провели свыше 4,6 тысячи курсов химиотерапии.

Напомним, Центры амбулаторной онкологической помощи начали открываться в Волгоградской области с 2019 года. Сейчас работают 14 отделений, которые координируются Волгоградским областным онкодиспансером. Центры открыты в Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке, в Калачевском и Палласовском районах.