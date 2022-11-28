Роспотребнадзор призвал жителей Волгоградской области отказаться от покупок 28 ноября

Волгоградцев призвали отказаться от любых покупок 28 ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор призвал жителей Волгоградской области в понедельник не посещать магазины и ничего не покупать. 28 ноября во всем мире отмечается День отказа от покупок. Он направлен против неравного распределения материальных благ в мире. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, активисты всемирного дня отказа от покупок пытаются донести до граждан проблемы исчерпанности природных ресурсов.

Участникам акции предлагается на сутки отказаться от покупки любых товаров и продуктов. По мнению организаторов, это поможет людям научиться рационально покупать только нужные вещи и прийти к осознанному потреблению.

В ведомстве напомнили, что при покупке некачественного товара можно требовать его замены, устранения недостатков, возврат денег, а также возмещение убытков. При этом есть список качественных товаров, которые не подлежат обмену и возврату.