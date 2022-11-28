В учебном центре Минобороны под Волгоградом мобилизованные осваивают навыки взрывного дела

Фото: пресс-служба ЮВО.

Мобилизованные жители Волгоградской области продолжают интенсивную подготовку в одном из учебных центров Минобороны РФ на территории региона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, сейчас резервисты оттачивают навыки взрывного дела под руководством опытных военных. Сначала защитникам в теории рассказали, какие взрывоопасные предметы, как нужно действовать в процессе проведения взрывных работ. Далее перешли к практике.

- На практике мобилизованные военнослужащие обучаются самостоятельно изготавливать боевой заряд для применения в заданных условиях. Также отрабатываются задачи поиска, обнаружения и уничтожения взрывоопасных предметов, - уточнили в ЮВО.

Параллельно военные проходят боевую подготовку, также учатся оказывать медицинскую помощь и прочее.