5 районов Волгограда оставят без света 28 ноября

Энергетикам необходимо провести профилактические работы на сетях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Остаться без света в первый день рабочей недели очень неприятно, но хотя бы можно морально настроиться. Поэтому стоит внимательно прочитать список отключений электроэнергии на 28 ноября 2022 года, которым поделилась компания «Россети Юг – Волгоградэнерго». Энергетики проводят плановые работы, во время которых необходимо выключить рубильники. В понедельник потерпеть неудобства придется жителям 5 районов Волгограда.

Встать пораньше лучше жителям двух улиц Краснооктябрьского района – у них свет отключат уже в 8 утра, поэтому к этому времени стоит переделать все дела, где вам потребуется электричество. До полудня света не будет на улице Водопадной, 11-55, 11а, 22-66. И в домах 17-39, 45-59, 63 по улице Шатурской.

С 9.00 до 17.00 без света придется сидеть жителям следующих домов в Красноармейском районе:

ул. Компасная,17-35, 18-36,

ул. Штурманская, 19-37, 16-36,

ул. Староладожская, 15-37, 16-48,

ул. Гремяченская, 39-61,

пер. Штурманский, 5-15, 12.

С 11.00 к ним присоединятся жители улиц Хабаровская, Семиполатинская, Дальневосточная, Леваневского, Подгорная, пер. Подгорный, Шоссейная, Изобильная, Янтарная, Магистральная, Кольцова – здесь света не будет во всех домах. Также потухнут лампочки на Плеханова, 1-51, 22, 22а, 90-96, 178/47, 178/52, 178/61, 178/89, на Костюшко, 2-70, на Ленинаканской 1-49, 2-50. Вернется электричество в 13.00.

В Кировском под отключение попали всего 5 домов: Вельботная, 3, 5 и ул. 64-й Армии, 71, 73, 75. Здесь света не будет с 9.00 до 14.00.

Ворошиловский отключат более масштабно. С 9.00 до 17.00 света не будет по следующим адресам:

пер. Рыбинский, 1-21, 7а, 17а, 2-14, 2а, 18-22, 22а,

пер. Ленкоранский, 1-15, 3а, 5а, 7а, 2-14, 10а, 14а,

пер. Ченстоховский, 2а,

ул. Елисеева, 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а,

ул. Чембарская, 59-69, 61а, 57д, 18а, 18-26,

пер. Чембарский, 52,

ул. Череповецкая, 50, 52, 52а, 60,

ул. Новоузенская, 52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а.

В Советском районе с 9.00 до 17.00 не будет света в домах:

ул. Тверская, 146, 150а, 154б, 154, 156, 158, 160-167, 159,

ул. Рабочая, 103, 107,

ул. Адыгейская, 100, 102, 102а, 103, 106, 107, 108а, 111,

ул. Красноволжская, 104а, 106,

ул. Садовая, 110.