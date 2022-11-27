Снег в Волгограде пойдет не раньше начала календарной зимы

Снежную картинку волгоградцы увидят только через неделю. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградскую область пришло похолодание. Уже в воскресенье температура упала до нуля, новая рабочая неделя начнется с морозов до -9 градусов. При этом снега в ближайшие дни волгоградцы не дождутся. По прогнозам волгоградского ЦГМС, 28, 29 и 30 ноября существенных осадков не будет. Долгосрочные прогнозы пока «рисуют» снег в Волгограде на воскресенье, 4 декабря.

Но шубы, теплые пуховики и зимнюю обувь доставать не только можно, но и нужно. Во вторник и в среду температура днем не поднимется выше -2 градусов, а ночью и вовсе опустится до -9. Плюс к этому леденящий ветер до 11 метров в секунду, который будет дуть с северо-востока. И теплее в ближайшую неделю уже не будет.