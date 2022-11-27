Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 ноября 2022 14:21

Снег в Волгограде пойдет не раньше начала календарной зимы

До конца месяца волгоградцев ждут морозы без осадков
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Снежную картинку волгоградцы увидят только через неделю.

Снежную картинку волгоградцы увидят только через неделю.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградскую область пришло похолодание. Уже в воскресенье температура упала до нуля, новая рабочая неделя начнется с морозов до -9 градусов. При этом снега в ближайшие дни волгоградцы не дождутся. По прогнозам волгоградского ЦГМС, 28, 29 и 30 ноября существенных осадков не будет. Долгосрочные прогнозы пока «рисуют» снег в Волгограде на воскресенье, 4 декабря.

Но шубы, теплые пуховики и зимнюю обувь доставать не только можно, но и нужно. Во вторник и в среду температура днем не поднимется выше -2 градусов, а ночью и вовсе опустится до -9. Плюс к этому леденящий ветер до 11 метров в секунду, который будет дуть с северо-востока. И теплее в ближайшую неделю уже не будет.