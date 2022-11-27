Волгоградца будут судить за липовую справку и обман призывной комиссии

Пока другие призывники проходили медкомиссию. волгоградец приобретал справку. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ворошиловском районном суде Волгограда находится дело в отношении призывника, который, как считает прокурор Дзержинского района, незаконно откосил от службы в армии. В призывную комиссию военкомата Советского, Ворошиловского и Кировского районов он предоставил справку о том, что у него серьезное заболевание, с которым в армию не берут. Молодого мужчину признали ограниченно годным и отправили в запас.

Кто и в какой момент понял, что справка, как и болезнь, ненастоящая – неизвестно, но теперь в суде прокуратура будет оспаривать решение призывной комиссии, которая признала призывника негодным. Прокурор считает, это поставило под угрозу защиту Отечества, а гражданин не исполняет обязанности, которые прописанные в Конституции.