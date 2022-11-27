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НовостиОбщество27 ноября 2022 11:06

Контрактник и рэпер из Волгограда Михаил Садчиков погиб в СВО

Музыкант выступал под псевдонимом Миша Дымный
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Михаил записывал песни и служил по контракту. Он погиб на поле боя в спецоперации. Фото: личный архив Михаила Садчикова.

Михаил записывал песни и служил по контракту. Он погиб на поле боя в спецоперации. Фото: личный архив Михаила Садчикова.

«Делаем движЖ , скоро», - последняя запись, которую музыкант из Волгограда Миша Дымный оставил своим поклонникам. Всего 2 дня назад друзья рэпера выложили последнюю песню, записанную Михаилом Садчиковым с его группой «Тайный сквер». Она о любви. Сегодня 28-летнего контрактника из Волгограда похоронили на Верхнезареченском кладбище в Тракторозаводском районе Волгограда.

На передовую молодой артиллерист отправился еще в феврале вместе с 56-й десантно-штурмовой бригаде. Все эти месяцы дома его ждала жена Мария с маленьким сыном. После долгих 9 месяцев ожидания пришло страшное известие о гибели молодого бойца. В совете ветеранов отмечают, что Михаил Садчиков погиб, самоотверженно защищая интересы своей Родины.