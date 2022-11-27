Анна Кузнецова откроет в Волгоградской области два семейных МФЦ

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова посетит Волгоград в понедельник. Фото: Елена КРИВЯКИНА

28 ноября 2022 года Волгоградскую область с рабочим визитом посетит зампред спикера Госдумы РФ Анна Кузнецова. Бывший детский омбудсмен откроет в Волгоградской области 2 семейных МФЦ. Это пилотный проект, к которому пока что присоединились только 8 регионов, включая наш. В новых центрах в режиме одного окна волгоградские семьи с детьми смогут получить помощь сразу по всем вопросам, связанным с получением соцподдрежки, воспитанием и обучением детей.

Один из семейных МФЦ откроется на Тракторном, на улице Дзержинского, 28, второй – в центре психолого-педагогической помощи населению на Таращанцев, 1а на Красном. Оказывать помощь семьям здесь будут сразу несколько ведомств: специалисты соцзащиты, комитета здравоохранения и других сфер. Здесь откроются семейные приёмные и клубы взаимопомощи. Как отметили в администрации региона, также планируется запуск работы выездных мобильных бригад и участковых социальных служб.

На открытие центров ушло порядка 17,5 млн. рублей. Это не только деньги из регионального бюджета, но и средства гранта.