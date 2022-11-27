В Волгоградской области пьяная женщина с трехлетней дочерью попала под машину

Пьяная женщина и ее трехлетняя дочь попали в больницу. Фото из архива "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 ноября в Волгоградской области было богатым на аварии, и некоторые из них случились по абсолютной глупости участников ДТП. 43-летняя жительница станицы Кумылженской к 5 часам вечера в субботу успела так набраться, что вышла с ребенком на дорогу, совершенно не глядя по сторонам. Пешеходный переход она решила не искать, а шагнула с 3-летней дочкой прямо под колеса автомобиля. Ехавший в этот момент по улице Ленина 58-летний водитель "Фольксвагена Джета" ничего не успел сделать и наехал на мамашу с дочкой.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, оба пешехода в итоге оказались в больнице с травмами. Напомним, также трагедия произошла в Урюпинске – там женщина-пешеход стала случайной жертвой столкновения двух машин. Иномарку отбросило на нее, когда она стояла в ожидании транспорта на парковке у небольшого магазинчика. Также в аварии пострадали женщина с ребенком из салона одного из авто.