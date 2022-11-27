Иномарку после столкновения отбросило на стоящую у края дороги женщину: шокирующее видео смертельного ДТП

Пенсионерка скончалась на руках у врачей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Страшная авария случилась 26 ноября в Урюпинске Волгоградской области. Был второй час дня, на оживленной улице Карбышева в воскресный день было немало спешащих по делам водителей и прохожих. 66-летняя женщина стояла на парковке у магазинчика, кого-то ожидая. В какой-то момент она увидела летящий на нее на поной скорости автомобиль «Киа Рио». На видео видно, что женщина кинулась убегать, но не успела – ее ударило о стоящую машину и подкинуло в воздух. Позже стало известно, что женщина не выжила.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, все произошло из-за 66-летнего водителя «Лады Калины», который решил развернуться посреди дороги, но не убедился в безопасности своего маневра. Он должен был сначала пропустить «Киа Рио», но не сделал этого, и протаранил иномарку. Неуправляемое авто полетело на парковку, где стола женщина и припаркованная «десятка».

В итоге в больницу попали ни в чем невиновные 38-летняя женщина-водитель и 12-летний подросток из «Киа», а женщина пешеход скончалась, как только ее привезли в больницу. Проводится проверка. В этот же день на юге Волгограда 75-летний водитель «Инфинити QX56» задавил 77-летнюю женщину. Он не пропустил пенсионерку, которая переходила дорогу по зебре. Женщина с множеством травм в больнице.