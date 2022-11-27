На улице Чуйкова в Волгограде меняют асфальт и восстанавливают тротуары

В центре города продолжается масштабный ремонт дорог и тротуаров. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы, прогуливающиеся вчера по улице Чуйкова в Волгограде, заметили скопившуюся на улице дорожную технику. Подрядчик приступил к ремонту дороги и тротуаров. Здесь в границах от улицы Родимцева до ул. 13-Гвардейской полностью снимают старый асфальт, чтобы уложить два слоя нового. Новое покрытие появится и на пешеходной зоне.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, вообще эту улицу хотели ремонтировать в 2023, но, так как аукцион провели раньше, подрядчик начал восстанавливать объекты уже в ноябре. Напомним, в этом же списке на обновление улицы 13-й Гвардейской, Рокоссовского от Ангарской до Ткачева, проспект Ленина от Комсомольской до Краснознаменской, Порт-Саида в границах Советской и Чуйкова, Родимцева – от Советской до Чуйкова, Комсомольская – от Коммунистической до проспекта Ленина, Соколова – от Советской до Чуйкова, Невская, Ковентри – от Советской до Чуйкова, а также Володарского и Кубанская. На половине из этих объектов подрядчик раньше срока уже уложил асфальт.

Сегодня рабочие снимают старое покрытие на тротуарах, поэтому пешеходам придется временно потерпеть неудобства. Пока стоит благоприятная для дорожных работ погода, дорожники хотят успеть как можно больше.

Восстановление прогулочной зоны на Чуйкова продолжится уже в следующем году. Пока бульвар обновили от Музтеатра до улицы Ковентри, в следующем году покрытие пешеходной зоны обновят до музея-панорамы. Вдоль тротуаров высадят деревья и уложат газон, поставят новую парковую мебель.