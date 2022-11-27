Участница Сталинградской битвы Анастасия Бирюкова умерла на 99 году жизни в Волгограде

Фото: администрация Центрального района Волгограда.

В Волгограде накануне простились с еще одним ветераном Великой Отечественной войны. Анастасия Васильевна Бирюкова готовилась 17 декабря отмечать свое 99-летие, но ее сердце перестало биться раньше. Как сообщили «КП» в администрации Центрального района Волгограда, вчера с участницей Сталинградской битвы простились в Волгограде. На прощании присутствовали члены совета ветеранов Центрального района, работе в котором Анастасия Бирюкова посвятила много лет своей жизни. Она с удовольствием занималась с детьми патриотическим воспитанием.

Анастасия Бирюкова – коренная жительница нашей области. Родилась в Дубовке, в детсве переехала на Нижний Тракторный, в этот же город вернулась после войны. На фронт она ушла сразу, как только началась Великая Отечественная война. Санитаркой прошла и Сталинградскую битву, и Курскую дугу. После войны работала геологом, эту же профессию выбрал муж Анастасии Васильевны.