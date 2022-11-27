В Волгоградской области три председателя районных судов попросились в отставку

Председатели сменятся в начале года. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградской области в начале года могут смениться председатели сразу в трех райсудах области. Новые руководители могут появиться в Октябрьском, Светлоярском и Киквидзенском районных судах. Дело в том, что к заседанию квалификационной коллегии судей, которое прошло в Волгограде 25 ноября, на стол легли сразу три заявления об отставке – от Дмитрия Бескровного, который руководит судом в Октябрьском районе, от Андрея Молярова, который председательствует в Светлоярском райсуде, и от Александра Поддубного – начальника райсуда в Киквидзе.

Как сообщили «КП» в ККС Волгоградской области, все трое попросили прекратить их полномочия на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». Дмитрий Бескровный хочет сложить полномочия в День защитника Отечества 23 февраля будущего года, Андрей Моляров может не выйти на работу уже с нового года, Александр Поддубный написал заявление с 1 февраля.