Волгоград и Урюпинск покажут в тревел-шоу «Поехали» на Первом канале

Ведущие побывали внутри монумента. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы 26 ноября смогут увидеть родные места в тревел-шоу «Поехали!» на Первом канале. В программе, которая выйдет в эфир в 11 утра, ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский покажут Волгоград и Урюпинск. Зрители вместе с ними смогут увидеть монумент «Родина-мать зовет!» изнутри и узнать, почему в Урюпинске с особой нежностью относятся к козам, анонсировали выпуск на «Первом канале».

Программу снимали этой осенью. В Волгограде в кадр попали единственный в своем роде метротрам, Старая Сарепта, Мамаев курган. В Урюпинске - одна из местных достопримечательностей - памятник Козе и мастерицы, которые вяжут пуховые произведения искусства.