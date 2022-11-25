Волгоградка украла товар из магазина и сбила на «Форде» женщину, удирая от преследования

Преступницу задержали гаишники и доставили в отделение. Фото: УМВД по Волгограду.

Похоже, 46-летняя жительница Советского района Волгограда решила почувствовать себя героиней боевика, совершив за один день ряд отчаянных поступков. Сначала она похитила товар в магазине на Ангарском, потом прыгнула в свой «Форд», удирая от продавца с неоплаченными покупками, а после, ударив по газам, наехала на нее автомобиле и скрылась в места ДТП. В тот же день воровку и грубую нарушительницу ПДД уже привели в суд.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УМВД по Волгограду, преступницу удалось задержать по горячим следам и доставить в отделение. На нее составили протокол за оставление места ДТП и в тот же день по решению суда лишили прав на год. Конечно, это еще не полное наказание.

- Собранные материалы по факту хищения из магазина направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, - прокомментировали в полиции.