Волгоградские компании наладили сотрудничество с предприятиями страны по итогам форума «ПромЭнергоВолга2022»

Фото: Администрация Волгоградской области

На «Волгоград Арене» завершился промышленно-энергетический форум «ПромЭнергоВолга2022». Он проходил с 23 по 25 ноября. В течение трех дней форум посетили около 7000 человек. Свои разработки и проекты представили более сотни предприятий из 21 региона России, а также из Беларуси. Во время форума прошло более 20 панельных дискуссий и сессий.

- Обсуждались вопросы межрегиональной кооперации, энергосбережения и энергоэффективности, кадрового потенциала, импортозамещения, оказания государственной поддержки. Эти темы сегодня значимы для представителей всех отраслей промышленности, рассказал заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев.

По итогам форума волгоградские предприятия заключили соглашения для сотрудничества с предприятиями из других регионов России. В частности, налажены партнерские связи для развития продаж коммерческих электромобилей и электробусов, коммунальной электротехники для городского хозяйства, социальной сферы, туризма, а также для реализации проектов в сфере электрозарядной инфраструктуры и электромобильности. Госкорпорации подписали договоры о сотрудничестве с волгоградскими заводами и вузами для инвестиционных разработок и поддержки стартапов. Волгоградские предприятия продолжат готовить необходимое оборудование для газовой сферы. На форуме рассматривались вопросы энергосбережения, подготовки кадров для промышленности.