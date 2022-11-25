Региональный оператор по обращению с ТКО расставил сетки для сбора ПЭТ-бутылок

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Специальные сетки для сбора и дальнейшей передачи на переработку пластиковых бутылок установлены региональным оператором «Ситиматик-Волгоград» в Советском районе областного центра. Это еще один шаг к внедрению раздельного накопления твердых коммунальных отходов в Волгограде.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Пластик это один из самых распространенных видов отходов, которые ежедневно образуются в каждом доме. В настоящее время существует семь видов пластика. ПЭТ в основном используется при производстве одноразовой тары для напитков, которые категорически не рекомендуется использовать повторно - при повторном использовании изделия из ПЭТ могут выделять фталат и тяжелые металлы, что может вызвать заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем и повлиять на гормональный баланс. Но если вы после использования отнесете этот вид тары в специальную сетку, они поедут на переработку, ведь ПЭТ-бутылки успешно перерабатываются в России.

Напомним о простых правилах подготовки ПЭТ-бутылок к сдаче. Самое первое - выбрасывать в сетку можно только ПЭТ-1. Отличить их можно по цифре один в треугольнике на этикетке и по выпуклой точке на дне бутылки. Второе правило – желательно чтобы бутылка была чистой, достаточно просто сполоснуть. Третье правило - не забывайте сминать бутылки, таким образом в сетку поместится больший объем.

На спецконтейнере размещена табличка с информацией, которая подскажет, что можно, а что нельзя в него складывать, а также куда можно сдать другие виды вторсырья за денежное вознаграждение. QR-код приведет жителей на сайт Вторматик, где они получат подробную информацию о видах вторсырья и актуальных ценах экопункта.

В ближайшее время сетки для сбора ПЭТ-бутылок появятся в Кировском и Красноармейском районах. До 2024 года планируется внедрение раздельного накопления на всей территории Волгоградской области.