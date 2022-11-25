Волгоградец хотел отсудить у предпринимателя почти 35 тысяч рублей за 3 лопнувших шарика

Волгоградец не доказал, что шарики были бракованные Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Житель Дзержинского района Волгограда обратился к мировому судье. Волгоградец решил судиться с предпринимателем, у которого купил 3 воздушных шарика в декабре 2019 года. Однако в день покупки они лопнули. Покупатель решил, что шарики были плохого качества, и через суд попытался взыскать с ИП около 35 тысяч рублей. Хотя стоимость шариков составила 210 рублей.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, волгоградец решил взыскать с предпринимателя 210 рублей за стоимость шариков, неустойку в 2 500 рублей, компенсацию морального вреда в 25 000 рублей, судебные расходы за почтовые конверты в 33 и 59 рублей, ручки и стержни в 176 рублей. Также житель Волгограда надеялся, что ему компенсируют 5 650 рублей за траты на мобильную связь, 1 308,25 рубля на бензин, а также почему-то 54 рубля на витамины и 47 рублей за детскую присыпку.

Мировой судья после изучения материалов дела не нашел оснований для удовлетворения иска. Покупатель не доказал наличие производственного брака у воздушных шариков.

- Указанное решение мирового судьи судебного участка №137 Дзержинского района Волгограда о защите прав потребителей вступило в законную силу, - отметили в пресс-службе судов.