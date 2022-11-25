Под Волгоградом получившие квартиры дети-сироты остались без отопления

Прокуратура помогла жильцам дома. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В городе Николаевск Волгоградской области получившие в 2022 году квартиры в многоэтажном доме № 57а в 1-м микрорайоне дети-сироты холодной осенью остались без отопления. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, они обратились в надзорный орган за помощью. Выяснилось, что поставщик ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» не заключил договоры с нанимателями. В итоге жильцы были вынуждены мерзнуть, пока шли разбирательства.

Прокуратура подала исковое заявление в Ворошиловский районный суд на организацию, потребовав обеспечить людей теплом.

- В настоящее время в результате принятых прокуратурой мер обеспечена фактическая подача газа в жилые помещения данного многоквартирного дома, - отметили в прокуратуре.